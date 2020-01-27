"РФ может повышать ставки": эксперт объяснил, как Путин использует обещания Зеленского

Владимир Путин может наращивать военную эскалацию вдоль линии соприкосновения.
Президент Российской Федерации Владимир Путин может себе позволить больше, чем глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам немецкого эксперта, главы представительства Фонда Генриха Белля в Киеве Сергея Сумленного, хозяин Кремля использует обещание Зеленского о быстром мире на Донбассе.
При этом он отметил, что Москва превосходит Киев силовым потенциалом.
"У России гораздо больше силового потенциала в этом конфликте. Это украинские граждане находятся на оккупированных территориях, украинские граждане находятся по выдуманным обвинениям в российских тюрьмах и в ОРДЛО. Если российские граждане находятся в украинских тюрьмах, это люди, которые обвиняются в реальных преступлениях. У России есть практически безграничная возможность наращивать свой обменный потенциал", - отметил эксперт в интервью Крым. Реалии.
По его мнению, данная ситуация позволяет Кремлю повышать ставки.
"Россия может наращивать военную эскалацию вдоль линии соприкосновения. Может проводить другие подрывные операции против Украины. С другой стороны, российский президент не зависит от общественного мнения или в значительно меньшей степени, у него есть средства пропаганды, полиция, запреты демонстраций, СМИ", - объяснил Сумленный.
Кроме того, он указал, что у Зеленского позиция хуже и его выбрали, потому что он обещал быстрый мир на Донбассе, а Путин это использует в своих целях.
"Общество ожидает от него этого быстрого мира и разрешения ситуации. Путин это понимает и может ставить условия. Прекрасно зная, что если Путин и пойдет на какие-то уступки, то от Украины он может требовать больше", - рассказал эксперт.
Также он считает, что на будущих перегревах Путина и Зеленского не будет вопросов о возвращении Крыма или компенсации за разрушенный Донбасс.
Как ранее сообщал Главред, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым годом российского лидера Владимира Путина.