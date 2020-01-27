"РФ может повышать ставки": эксперт объяснил, как Путин использует обещания Зеленского

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин может себе позволить больше, чем глава украинского государства Владимир Зеленский. По словам немецкого эксперта, главы представительства Фонда Генриха Белля в Киеве Сергея Сумленного, хозяин Кремля использует обещание Зеленского о быстром мире на Донбассе.

При этом он отметил, что Москва превосходит Киев силовым потенциалом.

"У России гораздо больше силового потенциала в этом конфликте. Это украинские граждане находятся на оккупированных территориях, украинские граждане находятся по выдуманным обвинениям в российских тюрьмах и в ОРДЛО. Если российские граждане находятся в украинских тюрьмах, это люди, которые обвиняются в реальных преступлениях. У России есть практически безграничная возможность наращивать свой обменный потенциал", - отметил эксперт в интервью Крым. Реалии.

По его мнению, данная ситуация позволяет Кремлю повышать ставки.

"Россия может наращивать военную эскалацию вдоль линии соприкосновения. Может проводить другие подрывные операции против Украины. С другой стороны, российский президент не зависит от общественного мнения или в значительно меньшей степени, у него есть средства пропаганды, полиция, запреты демонстраций, СМИ", - объяснил Сумленный.

Кроме того, он указал, что у Зеленского позиция хуже и его выбрали, потому что он обещал быстрый мир на Донбассе, а Путин это использует в своих целях.

"Общество ожидает от него этого быстрого мира и разрешения ситуации. Путин это понимает и может ставить условия. Прекрасно зная, что если Путин и пойдет на какие-то уступки, то от Украины он может требовать больше", - рассказал эксперт.

Также он считает, что на будущих перегревах Путина и Зеленского не будет вопросов о возвращении Крыма или компенсации за разрушенный Донбасс.

Как ранее сообщал Главред, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым годом российского лидера Владимира Путина.