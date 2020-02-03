Украинцам разрешили растамаживать евробляхи он-лайн - как это работает

Украинцам разрешили растамаживать авто он-лайн. / "112 Украина"

Украинцам разрешили самостоятельно декларировать автомобили, которые они ввозят из-за границы.

В понедельник, 3 февраля, сайт Государственной таможенной службы запустил отдельный раздел, в котором граждане могут задекларировать евробляху. C сайтом можно ознакомиться по ссылке.

Так, именно через этот сайт можно подать предварительную или основную е-декларацию, а потом просто отслеживать ее статут он-лайн. После растаможки авто, готовую таможенную карту (или карточку отказа) также можно получить в электронном виде.

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По причине, что е-декларации таможенники обрабатывают в порядке живой очереди, если документ не успеют принять в течении суток, его могут не принять из-за изменения курса валют. В этом случае декларацию нужно будет подавать на следующий день.

Также в Фискальной службе не советуют самостоятельно заполнять таможенную декларацию, поскольку ее заполнение "требует специальных знаний и определенного программного обеспечения", а значит требует привлечения таможенного брокера.

В ГТС отмечают, что это не окончательная версия сервиса, и в будущем он будет выглядеть иначе.

Ранее Главред писал, что нардепы приняли во втором чтении и в целом проект изменений в Таможенный кодекс № 2288 - откладывающий до начала 2020-года штрафы за нерастаможенные вовремя автомобили с европейской регистрацией. Согласно законопроекту, с 22 августа до 31 декабря 2019 года не будут взиматься штрафы в диапазоне до 170 тысяч гривен за такие нарушения - опоздание с растаможкой коммерческой либо личной автомашины на еврономерах.

Напомним, также у Зеленского рассказали, как с помощью Рады хотят решить проблемы с евробляхами.