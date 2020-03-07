"Не трогай нас": Зеленский пожаловался на критику со стороны семьи

Зеленский пожаловался на отношения к нему в семье / The Gardian

Президент Украины Владимир Зеленский, фото которого украсили обложку известного британского журнала, пожаловался, что находится под большим эмоциональным давлением в связи с его работой.

"Это тяжело. Им не нравится моя работа", - сказал Зеленский в интервью The Guardian .

Он пояснил, что любой выход из дома происходит только в сопровождении охраны, а приятный отдых кажется неуместным, когда страна воюет.

По словам лидера украинцев, его супруга Елена, предпочитает быть в тени. А больше всего его новая работа раздражает летнюю дочь - из-за требований безопасности, хотя охранники и пытаются быть как можно незаметными.

В то же время, 7-летний сын Зеленского гордо заявляет каждому о том, что его папа президент.

"Я пришел на днях домой и спрашиваю: "Почему со мной никто не здоровается?" И услышал собственный голос по телевизору. Это была моя речь. А сын говорит: "Не трогай нас, мы смотрим Президента!" - со смехом рассказал журналистам Зеленский.

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Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.

"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".