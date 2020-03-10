У Зеленского развенчали громкие фейки об интервью для The Guardian

В Офисе президента опровергли главные фейки по поводу интервью The Guardian / скриншот theguardian.com

На выходных президенту Украины Владимиру Зеленскому посчастливилось покрасоваться на обложке популярного британского журнала The Guardian. Также гарант дал интервью, которое вот уже несколько дней вызывает бурные обсуждения у политиков и у обычных смертных.

10 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пожаловалась в Facebook на большое количество дезинформации в сети, заявив, что "еще ни один украинский президент не появлялся на таких обложках, как Time или The Guardian, не имел статей-портретов в The New Yorker".

Мендель развенчала популярные фейки о статье:

Фейк о том, что статья была проплачена

"Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией", - заявила пресс-секретать гаранта.

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Фейк, что статья не вышла в журнале

"The Guardian – это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки".

Фейк, что Офис президента "цензурит" материалы западных журналистов

"Статья в The Guardian – не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис президента предоставил весь текст – с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", - отметил Мендель.

Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.

"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.

Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".