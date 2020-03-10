У Зеленского развенчали громкие фейки об интервью для The Guardian

В Офисе президента пожаловались на дезинформацию в Сети из-за недавнего интервью гаранта британским журналистам.
На выходных президенту Украины Владимиру Зеленскому посчастливилось покрасоваться на обложке популярного британского журнала The Guardian. Также гарант дал интервью, которое вот уже несколько дней вызывает бурные обсуждения у политиков и у обычных смертных.
10 марта пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пожаловалась в Facebook на большое количество дезинформации в сети, заявив, что "еще ни один украинский президент не появлялся на таких обложках, как Time или The Guardian, не имел статей-портретов в The New Yorker".
Мендель развенчала популярные фейки о статье:
Фейк о том, что статья была проплачена
"Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией", - заявила пресс-секретать гаранта.
Читайте также"Не трогай нас": Зеленский пожаловался на критику со стороны семьи
Фейк, что статья не вышла в журнале
"The Guardian – это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки".
Фейк, что Офис президента "цензурит" материалы западных журналистов
"Статья в The Guardian – не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис президента предоставил весь текст – с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", - отметил Мендель.
Также напомним, в интервью известному журналу, президент Украины сообщил, что рано или поздно в России, вместо Владимира Путина, будет новый президент.
"Конечно, там (в России, - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю. Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", – подчеркнул Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian.
Ранее Главред писал, что Зеленский сравнил Украину с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".