"У нас не совок": Зеленский прошелся про VIP-палатам для "шишек"

Зеленский призвал ликвидировать VIP палаты / кадр из видео

Глава государства Владимр ир Зеленский раскритиковал VIP-палаты для чиновников из-за которых недавно вспыхнул громкий скандал.

Также Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю отменить те нормативные акты, которые требуют специальных условий для охраняемых государством высших должностных лиц в случае их госпитализации.

"Премьер-министру Украины поставлена ​​задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", - сказал он в видеообращении.

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Зеленский считает, что политики должны находиться в равных условиях с обычными гражданами.

"Вы будете находиться именно в тех палатах и ​​тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете как это - не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - добавил он.

По словам Зеленского, исключений не будет джае для первых лиц государства - президента, премьера и спикера парламента. Он также заявил, что в противном случае руководство больниц будет наказываться.

"Я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-либо "шишек". Иначе будут санкции", - сказал он.

Ранее Главред сообщал о том что, в больницах Киева будут созданы элитные условия для лечения от коронавируса VIP-пациентов, в частности высокопоставленных политиков и чиновников.

Также на информацию о VIP-палатах прокомментировал премьер Денис Шмыгаль. По его словам, Кабинет министров не выдавал таких указаний.

"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале