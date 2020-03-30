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Рада собралась, чтобы урезать, уволить и назначить – онлайн-трансляция - ОБНОВЛЯЕТСЯ

30 марта 2020, 14:11

Депутаты не будут рассматривать законопроект о рынке земли, на котором настаивает МВФ.

Верховная Рада, Владимир Зеленский
Рада собирается на внеочередное заседание / Фото: УНИАН

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание.

Заседание открыли в 14:14, в зале зарегистрировались 292 народных депутата.

Судя по повестке дня, которая размена на сайте парламента, народных избранников сегодня ждет насыщенный и тяжелый рабочий день. Назрел ряд вопросов, которые нужно срочно решить в связи с пандемией коронавируса и ситуацией, которая сложилась в стране.

Кроме того, Рада сегодня будет увольнять и назначать.

В повестке есть такие постановления:

  • Об увольнении Уманского И.И. с должности Министра финансов Украины;
  • Об увольнении Емца И.М. с должности Министра здравоохранения Украины;
  • О назначении Степанова Н.В. Министром здравоохранения Украины;
  • О назначении Марченко С.М. Министром финансов Украины;
  • О назначении Буславец А.А. Министром энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Земли не будет

Отметим, что Рада сегодня не будет (по крайней мере, об этом ни слова в повестке) рассматривать законопроект о рынке земли, на котором настаивает МВФ.

Что еще рассмотрит Рада

  • Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год";
  • Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни;
  • Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни;
  • Проект Закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения;
  • Проект Закона о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина;
  • Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины";
  • Проект Постановления о внесении изменений к Постановлению Верховной Рады Украины "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине".

Читайте также"Надо умерить аппетиты": Разумков рассказал, на сколько похудеют кошельки чиновниковНапомним, ранее Кабинет министров завершил предварительную подготовку изменений в государственный бюджет на 2020 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что правительство предлагает до конца 2020 года чиновникам, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны.

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