Повешенные собаки: почему Емец и Уманский сбежали со своих должностей – эксперт

Емец и Уманский – почему Украина лишилась их в разгар кризиса / УНИАН

В Украине кризис – из-за коронавируса, карантина и общей экономической ситуации в мире. И во время всего этого разгула неприятностей страна решила устроить кадровую чехарду – и сменила глав Минздрава и Минфина.

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев считает подобные перестановки неоправданными.

"Емец – медик, потому он прекрасно понимает масштаб того… (хочу сказать грубо), с чем сейчас Украина сталкивается на полном ходу. Уманский тоже прекрасно понимает масштабы кризиса, чем все может обернуться для государства. И они оба понимают ответственность тех людей, которые будут отвечать за эти направления. Они пытаются избежать этой ответственности, так как понимают, каких собак на них потом повесят. Если бы они остались на этих должностях, их имя было бы привязано к тому, что может произойти в ближайшие месяцы", – пояснил Золотарев в комментарии Главреду.

Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Рада провалила голосование по Минздраву и МинфинуДа, эти чиновники совсем недавно заступили на эти должности, напомнил он. И добавил: казалось бы, они должны были понимать, на что идут. Однако к реальному положению дел все же оказались не готовы.

"Взять, к примеру, охрану здоровья. Для борьбы с коронавирусом у Украины вообще нет должной системы медицины. Но когда человек видит, что у него нет и инструментальных возможностей повлиять на что-либо, это в корне меняет дело", – отметил Золотарев.

Он сравнил, как в Китае обеспечивался карантин – и как обеспечивается карантин в Украине: когда, с одной стороны, украинцы маринуют людей в самолетах, а с другой – свободно впускают десятки тысяч заробитчан. Например, в одно село под Черновцами вернулось 150 заробитчан, 11 из которых – с коронавирусом.

"Что даст обсервация тех, кого привезли на нескольких самолетах, когда десятки тысяч въехали страну под честное слово?! О каком обеспечении карантина речь, если в Киеве все началось с обитателей Конча-Заспы, которые слетали на 8 марта развеяться в Европу… Посещение ресторана в Куршавеле – и 50% коронавируса всей Киевской области только в Обуховском районе", – резюмировал эксперт.

Напомним, Рада назначила Степанова главой Минздрава, Марченко стал министром финансов. 30 марта депутаты только со второй попытки проголосовали за назначение нового министра здравоохранения и министра финансов.