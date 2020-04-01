"Прошу вас повзрослеть": Зеленский экстренно обратился к украинцам

Президент попросил украинцев оставаться дома / УНИАН

Во время пандемии жуткого коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам, в котором рассказал, как наша страны борется с опасным недугом.

В своей обращении 1 апреля, Зеленский подчеркнул, что в Украине ежедневно борются с распространением коронавируса.

"В Киев прибыл очередной груз из Китая, который доставил несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков", – заявил Зеленский.

Он отметил, что на местах эти средства должны быть распределены именно между медицинскими работниками, а не между родственниками или друзьями. По словам главы государства, отдельной доставкой в Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов, а еще из Женевы – гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

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"Подчеркну, это и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются в каждый регион Украины", – добавил Зеленский.

Также президент призвал граждан сидеть дома, чтобы не допустить распространения опасного вируса.

"Я еще раз прошу вас повзрослеть! Пляжи - никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это", - отметил Зеленский.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. Количество заболевших в Украине и мире серьезно возросло.

Также напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве за сутки возросло на 25 человек, 15 из них были госпитализированы, остальные 10 - лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей. Об этом сообщил на брифинге 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

Подтвержденные случаи коронавируса в Украине свидетельствуют о том, что болезнь поражает людей возрастом от 30 до 69 лет. Однако больше всего инфицированных обнаружено среди пациентов 50-59 лет. При этом болеют преимущественно женщины. Об том этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.