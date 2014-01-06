Избитая Татьяна Чорновол отказалась выписываться из больницы

Избитая журналистка Татьяна Чорновол отказалась выписываться из больницы.

Об этом сообщает "Укринформ".

Ранее консилиум врачей пришел к выводу, что журналистка больше не нуждается в стационарном лечении.

Тем не менее, сама Татьяна Чорновол категорически отказалась выписываться.

Медики оценили состояние здоровья журналистки как стабильное и удовлетворительное и заверили, что за 13 дней пациентка получила комплексное лечение в полном объеме.

Напомним, Татьяна Чорновол была избита в ночь на 25 декабря.

Позже Милиция задержала пятерых подозреваемых и сообщила, что ведет розыск шестого.