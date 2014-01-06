Избитая Татьяна Чорновол отказалась выписываться из больницы

Медики заверили, что Татьяна Чорновол не нуждается в стационаре, но сама журналистка отказалась выписываться из больницы.
Избитая журналистка Татьяна Чорновол отказалась выписываться из больницы.
Об этом сообщает "Укринформ".
Ранее консилиум врачей пришел к выводу, что журналистка больше не нуждается в стационарном лечении.
Тем не менее, сама Татьяна Чорновол категорически отказалась выписываться.
Медики оценили состояние здоровья журналистки как стабильное и удовлетворительное и заверили, что за 13 дней пациентка получила комплексное лечение в полном объеме.
Напомним, Татьяна Чорновол была избита в ночь на 25 декабря.
Позже Милиция задержала пятерых подозреваемых и сообщила, что ведет розыск шестого.