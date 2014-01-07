Муж Татьяны Чорновол рассказал о ее здоровье: чуть лучше ужасного

Заявление Минздрава Украины об удовлетворительном состоянии здоровья избитой 25 декабря журналистки Татьяны Черновол – неправдиво.

Об этом заявил муж Татьяны Николай Березовый, сообщает Радио Свобода.

"О какой выписке может идти речь, если у нее температура постоянно, если она проходит десять метров – и начинает кружиться голова, и она едва не падает?", – возмущается он.

По словам Березового, состояние Татьяны "чуть лучше ужасного".

"Когда мы говорим, что ее состояние нормализовалось, то надо понимать, что оно стало немного лучше того, каким было пару дней назад, когда оно было вообще ужасным. А до нормального состояния – еще огромная дистанция", – рассказал он.

Как ранее писал "Главред", на официальном сайте Минздрава опубликовано заявление о том, что состояние здоровья журналистки Татьяны Черновол, пострадавшей в результате избиения 25 декабря, стабильное и удовлетворительное.

К такому выводу пришел консилиум врачей, по мнению которого Черновол может быть выписана домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения профильными специалистами.

Сама Татьяна категорически отказалась от выписки из стационара.