Татьяна Чорновол о своей выписке из больницы: это откровенная ложь

Татьяна Чорновол опровергла информацию о своей готовности выписаться из больницы.
Журналистка Татьяна Чорновол опровергла информацию о том, что ей предлагали выписку из больницы.
Об этом она заявила в интервью "5 каналу", передает "Интерфакс-Украина".
"Никто не спросил меня, согласна ли я на выписку. Информация о том, что я отказалась, это откровенная ложь", - подчеркнула журналистка.
Также Чорновол рассказала о последствиях избиения.
"У меня серьезные повреждения головы, тяжелые последствия ударов. Мне сейчас сложно работать за компьютером. Касательно выписки – я хочу спросить министра Богатыреву, а есть ли у меня дом, в котором я могу находиться, и при этом гарантировать безопасность своих детей", - сказала она.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее появились сообщения о том, что консилиум врачей признал, что Чорновол не нуждается в стационарном лечении и готова к выписке.
Позже соответствующее заявление появилось и на официальном сайте Минздрава.
Также сообщалось, что сама журналистка категорически отказалась покинуть стационар.
Как известно, Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе.
В милиции начали уголовное производство и задержали пятерых подозреваемых. Позже суд вынес решение об их аресте.