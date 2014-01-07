Татьяна Чорновол о своей выписке из больницы: это откровенная ложь

Журналистка Татьяна Чорновол опровергла информацию о том, что ей предлагали выписку из больницы.

Об этом она заявила в интервью "5 каналу", передает "Интерфакс-Украина".

"Никто не спросил меня, согласна ли я на выписку. Информация о том, что я отказалась, это откровенная ложь", - подчеркнула журналистка.

Также Чорновол рассказала о последствиях избиения.

"У меня серьезные повреждения головы, тяжелые последствия ударов. Мне сейчас сложно работать за компьютером. Касательно выписки – я хочу спросить министра Богатыреву, а есть ли у меня дом, в котором я могу находиться, и при этом гарантировать безопасность своих детей", - сказала она.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее появились сообщения о том, что консилиум врачей признал, что Чорновол не нуждается в стационарном лечении и готова к выписке.

Позже соответствующее заявление появилось и на официальном сайте Минздрава.

Также сообщалось, что сама журналистка категорически отказалась покинуть стационар.

Как известно, Татьяна Чорновол была жестоко избита в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе.

В милиции начали уголовное производство и задержали пятерых подозреваемых. Позже суд вынес решение об их аресте.