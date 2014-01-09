Татьяна Чорновол запомнила только одного из нападавших

Журналистка Татьяна Чорновол запомнила лицо только одного из нападавших.

Об этом она сообщила в эфире "Громадського ТВ", передает "Украинская правда".

Журналистка отметила, что она не знает, как выглядят арестованные по ее делу.

"Я не знаю их имена и фамилии. Я стараюсь очень много этой информацией не интересоваться. Потому что меня ждет опознание, я не хочу засорять себе голову", - сказала Чорновол.

При этом журналистка допускает, что милиция могла задержать и невиновных.

Кроме того, Чорновол заверила, что готовится к опознанию нападавших, но не будет проводить его раньше, чем ее выпишут из больницы.

Журналистка отметила, что, по данным врачей, опознание можно будет проводить не раньше, чем через 23 дня.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее врач-нейрохирург Николай Полищук сообщил, что журналистка не помнит нескольких часов после избиения - в результате ударов она получила серьезную травму головы.

Также стоит напомнить, что в ранее в МВД отчитались о ходе расследования нападения на журналистку и розыске шестого подозреваемого.