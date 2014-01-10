Суд оставил за решеткой двух подозреваемых в избиении Татьяны Чорновол

Апелляционный суд Киева 10 января принял решение оставить под стражей Александра Храмцова и Александра Котенко, подозреваемых в избиении журналистки Татьяны Чорновол.

Жалобы остальных подозреваемых суд не планирует рассматривать сегодня, сообщает УНИАН.

Как ранее писал "Главред", 27 декабря суд избрал меру пресечения в виде ареста четырем подозреваемым в зверском избиении Татьяны Чорновол 25 декабря – Александру Храмцову, Андрею Насиковскому, а также братьям Сергею и Александру Котенко.

При этом лишь один из них – Сергей Котенко – непосредственно присутствовал на месте события. Остальные подозреваемые заявили о наличии алиби.

28 декабря суд избрал меру пресечения в виде ареста пятому фигуранту, который был задержан 27 декабря и признался, что участвовал в избиении журналистки, – Роману Залюбовскому.