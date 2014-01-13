Гриценко рассказал, что будет делать после скандала в "Батькивщине"

Нардеп от ВО "Батькивщины" Анатолий Гриценко, из-за которого вспыхнул скандал во фракции, и впредь будет говорить все, что думает, о деятельности соратников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Жаль мне их..." - отметил Гриценко.

"Рад за тех коллег, кто сохранил лицо и воздержался от такого решения (проводить заседания фракции без Гриценко – Ред.). Что буду делать дальше? То же, что делал до сих пор", - сказал он.

"По-прежнему, говорить коллегам по оппозиции правду, предлагать решения, которые считаю правильными и эффективными, побуждать к действиям, вместо имитации борьбы и заигрывание с властью", - рассказал нардеп.

"По-прежнему, буду делать это сначала непублично, глаза в глаза, а не будут слушать - тогда говорить публично, чтобы вы делали собственные оценки и выводы. По-прежнему буду действовать ради успеха общего дела, а не для собственных рейтингов или будущих должностей", - добавил оппозиционер.

"По-прежнему, убежден: самой большей роскошью являются не заводы, яхты, или межигорья, а право на собственное мнение и умение ее отстаивать. Какие ощущения? Ни отчаяния, ни удивления, ни обиды. Лишь печальная ассоциация с эпизодом из известного фильма", - написал Гриценко, сопроводив свои слова кадрами из фильма "О бедном гусаре замолвите слово".

Напомним, что ранее Гриценко в своей странице в Facebook написал, что ночью у сцены Евромайдана собирается не более 100 человек, а остальные отдыхают в палатках и зданиях.

Фото: Facebook Анатолия Гриценко, видео: youtube.com