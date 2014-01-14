Гриценко ответил на требование Яценюка сдать мандат

Анатолий Гриценко не собирается выполнять требование лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка о сдаче депутатского мандата.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам Гриценко, он продолжит быть оппозиционером, выполняя программу оппозиции, с которой она шла на выборы.

Что касается требования Яценюка сложить мандат, Гриценко напомнил о публичном обещании лидера фракции сложить мандат, если в "Батькивщине" будут тушки.

"Когда он завел под флагом "Батькивщины" десяток тушек, и они с первого дня начали выходить, я тогда требовал от него сложить мандат. Ибо это было официальное обязательство руководителя фракции", - напомнил Гриценко.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, нардеп Анатолий Гриценко написал заявление о выходе из фракции "Батькивщина".

После этого заявления лидер фракции Арсений Яценюк потребовал от Гриценко сдать депутатский мандат.