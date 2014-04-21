На Меджлис из-за украинского флага напали сепаратисты: пострадали женщины

В понедельник, 21 апреля, около 11 часов в аннексированном Россией Крыму на здание Меджлиса крымскотатарского народа напали злоумышленники в камуфляже, чтобы снять со здания украинский флаг и водрузить на него крымский.

Об этом сообщил генеральный директор "Фонда "Крым", член Меджлиса Риза Шевкиев, сообщает "15 минутам".

По его словам, неизвестные люди в камуфляже, не представившись, ворвались в здание представительного органа, чтобы снять украинский флаг и водрузить крымский.

В результате пострадали женщины - вахтер Зодие Салиева, пресс-секретарь Лилия Муслимова и главный бухгалтер "Фонда "Крым" Марлена Сейтасанова, - находившиеся в Меджлисе.

Как сообщил Шевкиев, к женщинам применили физическую силу.

"Никакого предписания по снятию флага у них не было", - заявил он.

Сейчас члены Меджлиса сняли со здания крымский флаг, а вместо него повесили крымскотатарское национальное знамя. На место происшествия вызвали правоохранителей, но пока они не приехали.

"Этот паренек сказал: я вернусь, а его "коллеги" сказали, что посадят меня и главбуха "Фонда "Крым", и мы ответим за то, что оказали им "сопротивление", - заявила пресс-секретарь Меджлиса Лилия Муслимова.

Позже она добавила: "Уважаемые люди! Все, что я разместила на своей странице, может иметь особые последствия для меня самой же... Мой телефон неоднократно выхватывали представители "самообороны", при этом обзывали многочисленными "вежливыми" терминами".

Кроме вышесказанного добавим, что государственный флаг Украины после долгого отсутствия появился на здании Меджлиса после того, как в Крым приехал народный депутат Мустафы Джемилева.

Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин хочет создать в аннексированном Крыму игорную зону, соответствующий законопроект глава РФ внес в Госдуму.

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