Россия назвала спецоперацию в Славянске преступным решением Украины

Украина должна сделать первые шаги по выполнению "женевских договоренностей", а применение силы на Востоке – преступное решение.

Об этом заявил в Ливане глава МИД России Сергей Лавров, пишет Украинская правда.

Лавров в очередной раз высказал позицию России, которая состоит в том, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот.

Он считает, что новая украинская власть нарушила договоренности с Януковичем от 21 февраля и не намеренна выполнять "женевские договоренности".

"Там ясно сказано, что не должно быть никакого насилия, а использование армии, да еще и с опорой на радикал-националистов против народа является абсолютно неприемлемой формой насилия. Более того, я считаю, что это – преступное решение", - заявил Лавров.

Он считает, что на Востоке Украины действуют не вооруженные сепаратисты, а народ, которому не понравилась смена власти в Киеве.

"Их, по сути дела, обозвали террористами и объявили начало контртеррористической операции с использованием армии против гражданского населения", - заявил глава МИД РФ.

"То, что сейчас происходит в Славянске, то, что произошло ночью в Мариуполе, - это все результат безответственной политики, которая опирается на ультранационалистические и неонацистские группировки", - добавил он.

От части, виновными в этом Лавров считает США, которые "могут влиять" на новую украинскую власть, но вместо этого представляет ситуацию так, что "в Киеве воцарились ангелы".

"И контртеррористическая операция была объявлена после неафишировавшегося визита главы ЦРУ в Украину. И пасхальная пауза, которую объявили в Киеве, была прервана сразу после визита вице-президента США Джо Байдена", - сказал Лавров.

По его словам, "это некорректно, обвинять Россию, что мы вмешиваемся в то, что происходит на Востоке, не предъявляя фактов".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отреагировал на спецоперацию украинских силовиков против террористов в Славянске. Он обвинил власти Украины в "преступлении" и пригрозил им "последствиями".