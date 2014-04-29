Нападение на митинг в Донецке: задержаны восемь экстремистов, в МВД говорят - не бездействовали

В Донецке сотрудники МВД задержали восемь агрессивно настроенных пророссийских экстремистов, которые вчера напали на участников митинга за единство Украины.

Об этом сообщается на сайте ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Решается вопрос о правовой квалификации их (участников конфликта - ред.) действий. Благодаря правильным действиям сотрудников милиции, удалось избежать более серьезных последствий столкновения людей с полярными взглядами", - заявили в МВД.

В ведомстве напомнили, что вчера, 28 апреля, в Донецке в 18:00 возле РСК "Олимпийский" начался митинг "За единую Украину", в котором приняло участие около 1000 человек.

После митинга его участники пошли колонной в сторону ТЦ "Донецк-Сити". На пересечении улиц Артема и Панфилова на них напали пророссийские активисты, прибывшие из Донецкой ОГА.

Сообщалось, что экстремисты при бездействии милиции жестоко избили митингующих и захватили заложников, которых сегодня отпустили. Добавим, во время столкновений пострадали 12 человек.