В Раде рассказали, когда в Украине может пройти референдум

Всеукраинский референдум, касающийся полномочий местной власти, может состояться уже 15 июня - в один день с возможным вторым туром выборов президента. При этом для проведения плебисцита необходима законодательная база.

Об этом заявил и.о. главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Нам нужна законодательная база. По состоянию на сегодня референдум может объявлять только президент, а не и.о. президента. Потому нам нужно изменить законодательство, причем предложение, которое вчера прозвучало (на заседании СНБО – ред.), было всеми поддержано. Это должен быть закон, который будет действовать исключительно для проведения такого референдума, то есть, это закон разового действия", - сказал политик на брифинге во вторник в Киеве.

Соболев заявил, что "этот закон имеет шанс быть принятым, и, таким образом, дата референдума может быть – второй тур президентских выборов – 15 июня, чтобы легитимизировать этот процесс, подготовиться к этому процессу".

Кроме того, депутат подчеркнул, что представители всех парламентских фракций должны согласовать вопросы, которые будут вынесены на референдум.

"Наше предложение следующее: выступаете ли вы за единую унитарную страну с расширением полномочий местного самоуправления, что фактически будет планом и для работы конституционной комиссии, и задачей, которая далее, на втором этапе, для голосования будет поставлена перед парламентом, когда нужно будет собрать более 300 голосов", - сказал Соболев.

Напомним, ранее местные власти ряда регионов, в частности, Донецка, обращались к центральной власти с предложением провести референдум в ближайшее время.

Свой незаконный "референдум" намерены провести и экстремисты, захватившие ряд админзданий на востоке Украины - 11 мая они хотят рассмотреть вопрос о "независимости" так называемой "Донецкой народной республики".