Бойня в Одессе: МВД задержало 172 человека, большинство - граждане России и Приднестровья

В МВД рассказали о задержанных за массовые беспорядки в Одессе.
Большинство из 172 задержанных за участие в массовых беспорядках, которые прошли в Одессе вчера, 2 мая, являются гражданами России, а также жителями непризнанной республики Приднестровье.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
"После проведения соответствующих следственных действий, часть из них (задержанных - ред.) отпустили под личное обязательство, 127 человек задержаны как активные участники массовых беспорядков, и с ними проводится комплекс досудебных следственных мероприятий", - заявили в МВД.
Силовики отметили, что по указанным выше фактам органами внутренних дел начато 10 уголовных производств.
Во время следственных действий правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие, значительное количество зажигательной смеси.
В МВД отметили, что это свидетельствует о тщательной подготовке к беспорядкам в городе.
Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.
Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.
До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.
Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.