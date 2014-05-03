Бойня в Одессе: МВД задержало 172 человека, большинство - граждане России и Приднестровья

Большинство из 172 задержанных за участие в массовых беспорядках, которые прошли в Одессе вчера, 2 мая, являются гражданами России, а также жителями непризнанной республики Приднестровье.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"После проведения соответствующих следственных действий, часть из них (задержанных - ред.) отпустили под личное обязательство, 127 человек задержаны как активные участники массовых беспорядков, и с ними проводится комплекс досудебных следственных мероприятий", - заявили в МВД.

Силовики отметили, что по указанным выше фактам органами внутренних дел начато 10 уголовных производств.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное нарезное, гладкоствольное и травматическое оружие, значительное количество зажигательной смеси.

В МВД отметили, что это свидетельствует о тщательной подготовке к беспорядкам в городе.

Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.