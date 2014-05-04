Незаконная прокурорша Крыма обвинила Чубарова в экстремизме и пригрозила закрыть Меджлис

Лидеру Меджлиса Рефату Чубарову в прокуратуре аннексированного РФ Крыма, куда ранее его вызвали, назначенная Кремлем прокурор Наталья Поклонская объявила предупреждение о недопущении ведения экстремистской деятельности. Она заявила, что если эта деятельность будет продолжаться, то Меджлис ликвидируют.

Об этом сообщил руководитель юридического управления Меджлиса Тейфук Гафаров на странице Чубарова в Facebook.

"Прокурор Крыма Поклонская только что в здании Меджлиса объявила предупреждение председателю Меджлиса Рефату Чубарову о недопущении ведения экстремистской деятельности, копия предупреждения вручена не была. Несмотря на просьбу озвучить предупреждение на государственном крымскотатарском языке, в этом было отказано", - говорится сообщении.

Поклонская также заявила, что если "указанные нарушения" не устранятся, то "Меджлис крымскотатарского народа будет ликвидирован", а "его деятельность на территории Российской Федерации запрещена". Об этом пишет УНИАН.

Поклонская уточнила также, что предупреждение может быть обжаловано в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что лидера Меджлиса Рефата Чубарова срочно вызвали в прокуратуру аннексированного Россией Крыма. В ведомство он должен был прибыть в 19:00.

Видео: youtube.com