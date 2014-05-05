Германия предлагает провести еще одну Женевскую конференцию по Украине

Германия настаивает на проведении второй международной конференции по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает Deutsche Welle.

Дипломат предлагает провести встречу в Женеве.

На ней, по его словам, "наконец, будут приняты четкие договоренности, способствующие урегулированию этого конфликта".

"Все остальное было бы безответственным, поскольку означало бы еще больше жертв", - считает немецкий министр.

По его словам, необходимо усилить влияние Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), "доверить ей выполнение посреднических задач, организацию круглых столов и действия по ослаблению местных конфликтов".

Штайнмайер также подчеркнул, что хотя до намеченных на 25 мая президентских выборов в Украине осталось, не так уж и много времени, их проведение вполне возможно.

По мнению главы германского внешнеполитического ведомства, выборы нового лидера государства поспособствуют стабилизации обстановки в Украине, поскольку переходному правительству и исполняющему обязанности президента не хватает легитимности.

Российское руководство, напротив, считает, что на фоне волнений на востоке Украины и столкновений в Одессе, приведших к гибели десятков людей, идея проведения выборов выглядит абсурдной, отмечает издание.

4 мая Штайнмайер провел телефонные переговоры по поводу женевской встречи с верховным представителем Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кэтрин Эштон, госсекретарем США Джоном Керри, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями ОБСЕ, отмечает "Голос Америки".

Напомним, власти Украины призывают Россию отвести свои войска от украинской территории и выполнить Женевские договоренности.