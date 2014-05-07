Донецкие сепаратисты заявили о готовности сжечь весь город

Донецкие сепаратисты заявили о своей готовности сжечь город в случае начала активной фазы АТО украинских силовиков против них.

Об этом на своей странице "Вконтакте" написал лидер российской профашистской организации "Русское Национальное Единство" Александр Баркашов, передает "Остров".

"Только что звонили наши братья и соратники из Донецка. Донецк окружён. Киевская хунта сконцентрировала большую военную группировку для штурма Донецка. Более 300 единиц бронетехники. Артиллерию, включая реактивную. Вертолёты. Большое количество живой силы… Наши братья в Донецке уже не надеются на помощь России точнее Кремля... Но наши братья уже не в том состоянии, чтобы отступать или уступать", - заявил Баркашов.

Также он рассказал, что донецкие сепаратисты готовы сжечь город.

"У них не много оружия и боеприпасов, но они будут стоять до конца. "Зальём всё бензином и машинным маслом – сами сгорим, но и этих тварей сожжём сколько сможем" - так говорит православный Донецк", - написал он.

Напомним, ранее стало известно о перехвате телефонных переговоров Баркашова с одним из лидеров донецких сепаратистов.

В этом разговоре Баркашов советовал фальсифицировать итоги "референдума" о независимости "Донецкой народной республики".

"Не бегать с этими бумажками, а написать, что 100% - "за", - рекомендовал он.

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