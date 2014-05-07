Путин призвал сепаратистов на востоке Украины перенести "референдум"

Россия призвала перенести так называемый "референдум" о независимости в Донецкой и Луганской областях, назначенный сепаратистами на 11 мая.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Призываем представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая референдум. С тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога", — сказал он.

Напомним, накануне СБУ опубликовала аудиопереговоры сепаратистов и лидера крайне правого движения "Русское национальное единство" Александра Баркашова, которые свидетельствуют о том, что незаконный референдум координируется из России.

Мнения политологов и социологов о том, зачем России нужен "референдум" на востоке Украины, читайте в статье "Главреда": Провокации, пропаганда и агрессия: эксперты рассказали, зачем России "референдум" на Донбассе.