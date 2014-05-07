ОБСЕ подготовила "дорожную карту" по разрешению кризиса в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовила "дорожную карту" по разрешению украинского кризиса, которая в ближайшее время будет представлена всем четырем сторонам, подписавшим женевские договоренности.

Об этом в среду сообщил глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер, находящийся с визитом в Москве, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Дорожная карта" ОБСЕ по Украине, заявил Буркхальтер, предлагает прекращение огня, деэскалацию напряженности, налаживание диалога и проведение выборов. В основе диалога между конфликтующими сторонами в Украине, подчеркнул глава ОБСЕ, должна стоять, в том числе, и тема децентрализации.

Также он заявил, что второго раунда женевских переговоров относительно Украины не планируется.

"Пока не предполагается проведение конференции по выполнению женевских договоренностей, так называемой "Женевы-2", - сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

По словам Буркхальтера, предлагается "более прагматичный шаг - конкретный план конкретных действий из четырех пунктов, который мы предлагаем всем четырем сторонам, подписавших женевские договоренности".

По его словам, ОБСЕ предлагает поддержку плану национального разоружения в Украине.

Напомним, ранее на встрече Путин выступил с заявлением, в котором призвал сепаратистов и террористов на Востоке Украины перенести свой псевдореферендум, назначенный на 11 мая.