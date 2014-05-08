На Луганщине на блокпосту произошла перестрелка, есть погибший и раненые

8 мая ранним утром на Луганщине в районе перекрестка Тепличное - Александровка - Металлист (Бахмутский шлях) на блок-посту произошла перестрелка.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины в Луганской области, к блокпосту приближались два автомобиля ВАЗ-2105 (по информации, машина была похищена из военкомата) и Daewoo Nexia. Эти машины преследовал автомобиль "Нива". Людьми, которые ехали в этих автомобилях, велась перестрелка.

"Вооруженные люди, которые находились на блок-посту, увидев, что происходит, открыли стрельбу по автомобилям, которые ехали к ним.

По предварительной информации, в результате перестрелки один из мужчин, который находился в автомобиле "Нива", от полученных ранений скончался.

Одессит и луганчанин, которые находились в автомобиле Daewoo Nexia, с ранениями госпитализированы в одну из городских больниц. Одессит, после оказания ему медицинской помощи, ушел из больницы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Более полная информация о событии будет сообщена после окончания проведенной проверки.

Напомним, Парубий ранее сообщал, что 8 мая вооруженные лица напали на пограничную часть на границе Луганской и Донецкой области.