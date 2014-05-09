Спецоперация силовиков на Запорожье: изъят арсенал оружия, в том числе гранаты

В Запорожской области сотрудники СБУ и УБОП провели спецоперацию, в ходе которой силовики изъяли арсенал оружия: пистолеты, гранаты, ружья, карабины, пистолет-автомат и патроны к ним.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, пишет УНИАН.

"В ходе совместной спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области и УСБУ Запорожской области выявлен арсенал оружия", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что силовики изъяли три пистолета "ПМ", три гранаты Ф-1, обрез охотничьего ружья, нарезные карабины "Сайга МК -7,62", "Вулкан-М", охотничий винчестер, гладкоствольное и помповое ружье, а также пистолеты "Форт-12", "Атмас-Starter", пистолет с признаками переработки, пистолет-автомат "Скорпион", устройство для отстрела патронов в виде ручки и 297 патронов различного калибра.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее сегодня, 9 мая, в центре Киева, возле Киево-Печерской лавры и Парка Славы, милиция обнаружила второй автомобиль, в котором перевозили огнестрельное оружие.

Добавим, до этого и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.