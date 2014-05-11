На Луганщине селяне и шахтеры не пошли на "референдум", а сепаратисты "рисуют" до 95% явки

Жители северной части Луганской области отказались участвовать в незаконном "референдуме" о статусе региона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

В городах и городках развеваются украинские флаги, а на дорогах стоят блокпосты. Силовиков. Старобельский, Сватовский районы полностью контролируют милиция и местный батальон территориальной обороны.

Журналисты не увидели ни одного избирательного участка сепаратистов. Они просто сегодня не открылись. Местные фермеры, власть, шахтеры решили, что этот псевдореферендум им просто не нужен.

Так, в Сватово новоназначенный губернатор Луганщины сообщила, что вся северная часть области не голосует на псевдореферендуме.

Правда, в школы и горадминистрации все-таки пришли несколько человек, которые хотели проголосовать. Однако один из желающих даже точно не знал, за что именно он хотел бы голосовать, главное - поставить галочку.

В то же время сепаратисты заявили о необычайно высокой явке на избирательные участки. Так, в Донецкой области на участки якобы пришли более 71,42%, о чем со ссылкой на координатора незаконного ЦИКа т.наз. "Донецкой народной республики" Бориса Литвинова, сообщает РИА Новости.

А на Луганщине явка избирателей якобы превысила 79%. По информации организаторов "референдума", в Луганске на участки пришли 76% избирателей.

Как пишет информагентство, по Луганщине уровень явки избирателей якобы колеблется от 75 до запредельных 95%, а самые высокие показатели "нарисовали" в Краснодоне, Красном Луче и Рубежном. Кроме того, высокая явка наблюдается в сельских районах области.

Ранее "Главред" сообщал, что лидер российской профашистской организации "Русское национальное единство" Александр Баркашов Баркашов советовал сепаратистам из ДНР фальсифицировать итоги "референдума" о независимости.

"Не бегать с этими бумажками, а написать, что 100% - "за", - рекомендовал он.

Видео: tsn.ua