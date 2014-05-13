В ОБСЕ рассказали о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму

Миссия ОБСЕ, которая пребывает в Украине для наблюдения за соблюдением прав человека в стране, заявила о ряде значительных нарушений этих прав, информацию о которых собрали в марте-апреле этого года. В частности, в ОБСЕ рассказали о нарушениях прав проукраинских активистов и крымчан на оккупированном Россией полуострове.

Об этом пишет "Радио Свобода".

В частности, по данным организации, в Украине произошло значительное количество таких серьезных нарушений, как убийства, физические нападения, а также запугивания и похищения.

"Жертвами становились преимущественно активисты, которые выступали за Евромайдан, и журналисты, а в оккупированном Россией Крыму также и украинские военные и крымские татары", - отметили в ОБСЕ.

Представители миссии заявили, что события в Украине серьезно повлияли на положение национальных меньшинств, и, в первую очередь, в Крыму.

"Там крымские татары оказались в особо опасной ситуации", - добавили в организации, отметив, что "положение украинцев по национальности стало новым источником беспокойства".

Кроме вышесказанного напомним, что в конце марта ОБСЕ вечером согласовала направление в Украину до 500 гражданских наблюдателей на срок в шесть месяцев.

Сообщалось, что цель миссии - сделать вклад в снижение напряженности и поддержание мира, стабильности и безопасности в Украине.

Миссию отправили для собора информации о положении на местах, в частности, по поводу заявлений о нарушении принципов и норм ОБСЕ, а также о соблюдении прав человека, среди которых - права меньшинств.