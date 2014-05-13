Россия ведет необъявленную войну, но вторгнуться в Украину не решится - экс-глава СБУ

Бывший глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко считает, что Россия не решится на прямое военное вторжение в Украину.

Об этом она рассказал во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Я не думаю, что может быть очевидное вмешательство для того, чтобы мировое сообщество, которое на сегодня уже сплотилось в этом вопросе, получило дополнительные доказательства прямого вмешательства со стороны соседнего государства", - сказал он.

Однако, по убеждению Смешко, вторжение уже осуществляется, но по всем правилам спецопераций, "фактически мы в состоянии необъявленной войны".

"То есть дирижер хочет через третьи руки показать, что у нас в стране идет гражданская война", - отметил он.

Ранее "Главред" сообщал, что военный эксперт Дмитрий Тымчук тоже предположил: Украина стоит на пороге гражданской войны, что можно было увидеть по последним событиям в Мариуполе.