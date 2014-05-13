В Украине запретили пророссийскую партию "Русский блок"

Окружной административный суд Киева запретил деятельность на территории Украины пророссийской партии "Русский блок", таким образом он полностью удовлетворил иск, поданный Министерством юстиции Украины.

Соответствующее решение суд принял сегодня, 13 мая, пишет УНИАН.

"Иск Министерства юстиции удовлетворить в полном объеме", - отмечается в постановлении суда.

Обратим внимание, что полный текст решения суда будет обнародован завтра.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее Минюст Украины обратился в Окружной административный суд города Киева с просьбой запретить деятельность политических партий "Русский блок" и "Русское единство" на территории Украины.