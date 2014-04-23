В Украине могут запретить партии "Русский блок" и "Русское единство"

Министерство юстиции Украины просит Окружной административный суд города Киева запретить деятельность политических партий "Русский блок" и "Русское единство".

"23 апреля 2014 года в 10.30 Окружной административный суд города Киева будет рассматривать дела по искам Министерства юстиции Украины к политическим партиям "Русский блок" и "Русское единство" (о запрете деятельности политических партий)", - говорится в сообщении пресс-службе ведомства.

Напомним, 20 марта в Одессе был задержан один из активных участников пророссийских акций лидер местной организации партии "Русский блок" Валерий Кауров по подозрению в сепаратизме.

Как известно, Минюст подал ряд исков о ликвидации тех партий, по которым есть материалы об их причастности к сепаратистским действиям, - это "Русский блок" и "Русское единство".