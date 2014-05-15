В НАТО обвинили Россию в невыполнении Женевских соглашений: не сделала ни одного шага

Россия не сделала ни одного шага по выполнению обязательств, принятых в Женеве.
Россия не предприняла предусмотренных женевскими договоренностями от 17 апреля шагов для деэскалации украинского кризиса.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает "Интерфакс-Украина".
"Россия не сделала ни одного шага по выполнению обязательств, принятых в Женеве. Она действовала в совершенно противоположном направлении", - подчеркнул Рассмусен.
Напомним, 15 мая Минобороны России заявило о проведение военных учений "Авиадартс-2014" в граничащей с Украиной Воронежской области в период с 21 по 26 мая.
Глава МИД Украины андрей Дещица заявил, что проведение Россией военных учений на границе с Украиной в день выборов не будет способствовать стабилизации ситуации на Донбассе.
Такж он отметил, что Россия не выполняет Женевские договоренности.