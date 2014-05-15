В НАТО обвинили Россию в невыполнении Женевских соглашений: не сделала ни одного шага

Россия не предприняла предусмотренных женевскими договоренностями от 17 апреля шагов для деэскалации украинского кризиса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия не сделала ни одного шага по выполнению обязательств, принятых в Женеве. Она действовала в совершенно противоположном направлении", - подчеркнул Рассмусен.

Напомним, 15 мая Минобороны России заявило о проведение военных учений "Авиадартс-2014" в граничащей с Украиной Воронежской области в период с 21 по 26 мая.

Глава МИД Украины андрей Дещица заявил, что проведение Россией военных учений на границе с Украиной в день выборов не будет способствовать стабилизации ситуации на Донбассе.

Такж он отметил, что Россия не выполняет Женевские договоренности.