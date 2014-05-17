Украина призвала мир не поддаваться на лживую пропаганду России

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество не поддаваться тотальной лжи российской пропаганды и принять против власти РФ все возможные решительные скоординированные и консолидированные меры.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет Украинская правда.

"Призываем международное сообщество объективно оценивать процессы понимания и безопасности в нашем государстве, не поддаваться тотальной лжи российской пропаганды и принять против российской власти все возможные решительные скоординированные и консолидированные меры, чтобы остановить агрессора и не дать ему сорвать процесс волеизъявления украинского народа", - подытожили в МИД.

Россия единственная страна, которая не сделала ни одного шага для выполнения Женевских договоренностей и продолжает цинично дестабилизировать положение в Украине. Никакие обещания президента Владимира Путина не были подкреплены реальными действиями.

"В то время как Украина и другие участники Женевского процесса делают все возможное для защиты жизни людей и деэскалации ситуации в отдельных районах на востоке государства, Россия остается единственной среди подписантов заявления, кто не сделал ни одного шага в этом направлении", - отмечают в МИД.

В МИД также напомнили, что Россия демонстративно сосредоточивает войска на границе с Украиной, поддерживает и координирует деятельность террористических группировок, отказывается осудить совершаемые ими убийства, пытки и захват административных помещений.

"А также наращивает агрессивную риторику против Украинского государства - неутихающий вал лжи и пропаганды", - сказано в сообщении.

В ведомстве считают, что своими действиями Кремль пытается помешать настоящему национальному диалогу в Украине, не позволить реализовать избранный курс на демократические реформы и подорвать возможность проведения президентских выборов 25 мая.

Правительство Украины готово открыто обсуждать острые проблемы общества и общую приверженность делу национального согласия.

Как известно, 17 мая МИД России выразил "возмущение" продолжением АТО на Востоке Украины, которую российское ведомство называет "карательными операциями".