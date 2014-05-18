"Власти" Крыма согнали в центр Симферополя ОМОН и автозаки: движение перекрыто

"Власти" аннексированного Россией Крыма в день траурных мероприятий к годовщине депортации крымскотатарского народа согнала в центр Симферополя - к площади Ленина и прилегающим улицам - автозаки и ОМОН. Также было перекрыто движение транспорта, проход запрещен.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, пишет Украинская правда.

Кроме того, над центром Симферополя периодически пролетают вертолеты.

Представители силовиков на вопрос, до какого времени центральную площадь города будет оцеплен, ответить не смогли и посоветовали "обращаться к начальству".

По данным журналистов, местные жители одобряют действия силовиков. Они говорят: "Крымские татары - миролюбивый народ, но мы ожидаем провокаций".

Как сообщили в ходе прямой трансляции из Симферополя журналисты, сейчас в Ак-Мечети в Симферополе, где запланирован на 13:00 траурный митинг, собираются люди.

Вместе с тем, по неподтвержденной информации, колонну крымских татар с флагами, которая направляется на митинг, не пускают на ул.Воровского.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сегодня, 18 мая, крымские татары поминают жертв депортации своего народа, которая произошла семьдесят лет назад.

Отметим, что 16 мая, так называемый "глава крымского правительства" Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

Между тем, 17 мая "власти" Крыма позволили крымским татарам провести 18 мая митинг на мусульманском кладбище.