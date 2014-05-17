Крымским татарам оккупанты разрешили митинг к годовщине депортации: на кладбище

Самопровозглашенный "глава крымского правительства" Сергей Аксенов позволил крымским татарам провести 18 мая митинг по случаю 70- й годовщины депортации на мусульманском кладбище.

Об этом говорится в решении оргкомитета по проведению траурных мероприятий, который возглавляет Аксенов, - передает издание "Е-Крым".

"Признать нецелесообразным проведение памятных массовых мероприятий в центре Симферополя 18 мая, поддержать предложение о проведении памятных мероприятий для граждан, проживающих в Симферополе, возле мусульманского кладбища Абдал", - говорится в документе, который подписал так называемый премьер.

Кроме того, в городах и районах Крыма 18 мая пройдут траурные мероприятия ко дню депортации.

В этот день на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги.

Напомним, 16 мая Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

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