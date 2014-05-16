В Крыму накануне годовщины депортации татар запрещены митинги и акции

В Крыму местное "правительство" запретило проведение любых массовых акций, аргументируя это опасностью провокаций экстремистов и срыва курортного сезона.

Соответствующий документ был опубликован на странице Совета министров Крыма в Facebook.

Запрет подписан самопровозглашенным "премьером" Крыма Сергеем Аксеновым.

"В связи с продолжающимися событиями во многих городах юго-востока Украины, в результате которых есть жертвы и пострадавшие со стороны гражданского мирного населения, в целях устранения возможных провокаций со стороны экстремистов, имеющих возможность проникнуть на территорию республики Крым, во избежание срыва курортного сезона в Республике Крым, запретить проведение массовых мероприятий на территории республики Крым до 6 июня 2014 г.", - говорится в документе.

При этом органам власти Крыма, органам местного самоуправления и учреждениям культуры на территории полуострова предложено отменить все запланированные в этот период мероприятия.

Напомним, 13 мая самопровозглашенные крымские власти разрешили татарам провести в Симферополе траурный митинг ко Дню депортации 18 мая.

Как известно, 18 мая крымские татары вспоминают начало сталинской депортации крымскотатарского народа 1944 года.

В этом году исполняется 70 лет со дня трагедии, которую крымские татары считают геноцидом их народа.