Тымчук рассказал, как российские оккупанты мешают митингам крымских татар

Оккупационные российские власти Крыма активно противодействуют траурным митингами крымских татар в память о 70-й годовщине депортации.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", российские оккупанты в Крыму осуществляют мощное противодействие траурным митингам крымских татар, посвященным 70-ой годовщине депортации", - написал он.

"Всего в подобных мирных акциях, проходящих в различных городах Крыма, по нашим данным, принимает участие порядка 60 тыс. крымских татар. Наиболее масштабный митинг прошел в Симферополе – в нем приняло участие порядка 20 тыс. человек (отметим, что участники митинга, по последней информации, проводят акцию в сопровождении ОМОНа и вертолетов в поселке Ак-Мечеть, центр Симферополя при этом перекрыт - ред.). В том числе, прибывшие из Керчи, Джанкоя, Бахчисарая, Алушты и пр", - сообщил он.

"Крымская милиция, а также прибывший из Краснодара ОМОН, всячески противодействовали прибытию участников мирных акций, посвященных 70-летию депортации, в Симферополь. На автотрассах на подъезде к городу были выставлены усиленные посты. Под различными предлогами на водителей транспортных средств, перевозящих крымских татар, составлялись протоколы, были отмечены попытки задержания граждан под надуманными предлогами", - рассказал военный эксперт.

"По нашей информации, посты на автотрассах заранее получили информацию об автотранспорте, перевозящем крымских татар, по линии ФСБ РФ", - добавил Тымчук.

Напомним, центр Симферополя в воскресенье был перекрыт - оккупационные власти согнали туда ОМОН и автозаки. Также над местом событий летали российские вертолеты.