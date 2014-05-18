Митинг-реквием крымских татар в Симферополе: онлайн-трансляция

В оккупированном россиянами Симферополе крымские татары планируют провести траурный митинг в память жертв депортации, которая произошла 70 лет назад.

После окончания молебнов на местах, участники траурных мероприятий, приуроченных ко дню депортации выдвинулись пешими колоннами, а также автомобилями и общественным транспортом в сторону поселка Ак-Мечеть, что в Симферополе.

По данным Крым.Реалии, сейчас в Ак-Мечети, где запланирован на 13:00 траурный митинг, собираются люди.

По неподтвержденной информации, колонну крымских татар с флагами, которая направляется на митинг, не пускают на ул.Воровского.

Вместе с тем, "власти" Крыма согнала в центр Симферополя - к площади Ленина и прилегающим улицам - автозаки и ОМОН. Также было перекрыто движение транспорта, проход запрещен.

Онлайн-трансляцию митинга смотрите здесь.

Отметим, что 16 мая, так называемый "глава крымского правительства" Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

Между тем, 17 мая "власти" Крыма позволили крымским татарам провести 18 мая митинг на мусульманском кладбище.

Видео: radiosvoboda.org