Митинг крымских татар в Крыму: собрались 10 тыс. человек, сопровождают ОМОН и вертолеты

В воскресенье, 18 мая, в 13:00 у Ак-Мечети в оккупированном россиянами Симферополе начался траурный митинг в память жертв депортации, которая произошла 70 лет назад. Несмотря на запрет "властей" Крыма на проведение акций, собрались около 10 тыс. человек.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По данным журналистов, улицами Симферополя крымских татар сопровождали ОМОНовцы, а над их головами летали военные вертолеты.

В то же время отмечается, что силовики не подходят близко к мечети.

Многие участники держат в руках крымскотатарские национальные флаги с траурными лентами.

Также у митингующих в руках транспаранты с лозунгами: "Вечная память жертвам геноцида крымскотатарского народа", "Права человека и права народа неотделимы", "Восстановление прав крымскотатарского народа - залог стабильности и экономического подъема Крыма", "Право на самоопределение - неотъемлемое право коренного народа Крыма ".

Сообщается, что акция началась с исполнения крымскотатарского национального гимна. Затем выступил и прочитал молитву муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

После этого митингующие скандировали: "Народ! Родина! Крым!", "Курултай! Меджлис! Мустафа!".

Над площадью, где проходит митинг, низко летают два военных вертолета, которые шумом пытаются заглушить выступающих. Участники встречают их прилет свистом.

На митинге присутствует глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а "официальные власти" Крыма представляет "вице-премьер республики" Ленур Ислямов, пишет Крым.Реалии.

По данным издания, сейчас перед крымскими татарами выступают представители общественности и различных организаций.

Кроме вышесказанного напомним, что "власть" Крыма не разрешила крымским татарам провести ежегодный митинг.

В Симферополе площадь Ленина окружили военные. Также было перекрыто движение транспорта, проход запрещен.

Всем, кто планировали участвовать в акции, организаторы предложили поехать в поселок Ак-Мечеть и провести молебен.

Онлайн-трансляцию митинга смотрите здесь.