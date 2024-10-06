'Убито. Моя любовь': в семье Ирины Фарион произошла новая трагедия - что известно

Дочь Ирины Фарион за последние 3 месяца потеряла родную мать и мужа, у женщины осталось двое детей.

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За последние 3 месяца женщина потеряла родную мать и мужа / Коллаж Главред, фото: Sofiya Semchyshyn / Facebook

В ходе боев на фронте погиб зять Ирины Фарион Василий Особа. Мужчина участвовал в боевых действиях в составе 4-го батальона Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж". Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена погибшего, дочь Ирины Фарион София Семчишин.

6 октября она поделилась семейными фотографиями и коротко сообщила о трагедии, которая произошла.

"Горите в аду подонки! Василий Особу убит. Моя любовь", - написала она. видео дня

Впоследствии дочь Ирины Фарион опубликовала еще одно сообщение вспомнив и о гибели родной матери.

"Моя любовь. Как я теперь буду без тебя и мамы", - написала София Семчишин.

На потерю в семье дочери Ирины Фарион отреагировал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

В своем Facebook он отметил, что на Северском направлении погиб украинский воин, патриот и побратим, старший солдат Василий Особа. Он служил минометчиком в Легионе Свободы, в 4-м батальоне Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж", и отдал свою жизнь за Украину.

"Соболезнования родителям, Софии, Эве и Диме. Мы рядом, дорогие. Держитесь. Вечная память и слава Герою!", - отметил он.

У Софии Семчишин и Василия Лица осталось двое детей - Ева и Дмитрий. Таким образом за последние 3 месяца женщина потеряла мать и мужа.

Убийство Ирины Фарион Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.

В 23:30 по местному времени языковед умерла в больнице.

Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.

Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.

Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".

Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

Убийство Ирины Фарион - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, постановив держать его под стражей на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

19 сентября в Галицком районном суде Львова состоялось заседание по избранию меры пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в этом преступлении. Во время заседания Зинченко заявил, что его жизни угрожает опасность со стороны российских спецслужб и радикально настроенных лиц. Он также отметил, что находится не в СИЗО, а в другом месте из соображений безопасности, и попросил оставить его там.

Мать Вячеслава Зинченко, Елена Зинченко, отметила, что нет прямых доказательств вины ее сына в убийстве Ирины Фарион.

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