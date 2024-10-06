Тина Кароль дала первый комментарий про роман с молодым бизнесменом

Поп-дива с улыбкой порассуждала про отношения, которые ей приписывают с Юрием Арошидзе.

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Тина Кароль новости - Тина Кароль прокомментировала роман с Юрием Арошидзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/u.aroshidze

Украинская певица Тина Кароль практически не дает в интервью и про свою личную жизнь зачастую молчит. Впрочем, для зрителей, которые приходят на ее концерты, она порой делает исключение.

Так во время одного из своих недавних выступлений артистка решила прокомментировать сразу две новости о себе. Первая касалась неудачного выбора наряда, вторая - ее романа с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе. Видео появилось в у TikTok на странице профиля nastyaprohorova23.

Кароль сперва доказала, что ее декольте совсем не бутафорское, а вот интригующий слух о которым первым заговорил блогер-сплетник Беспалов, получил неоднозначный комментарий. Певица не стала опровергать их, лишь сделав акцент, что в браке она не состоит.

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"Это все смешно. Особенно последнее - то, с кем меня поженили. Я говорю, что в "Дії" этого не видела, поэтому все подделка. На заборе тоже пишут", - со смехом рассуждала Тина Кароль на сцене.

Смотрите видео первого комментария Тины Кароль про роман с Юрием Арошидзе:

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Кто такая Тина Кароль / Главред

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