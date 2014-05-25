Росcийское ТВ рассказало, что на выборах президента Украины побеждает Ярош

В новостях российского Первого канала, в сюжете о внеочередных выборах президента Украины, ведущая сказала, что согласно результатам подсчета голосов лидером гонки является Дмитрий Ярош с результатом 37%.

Соответствующий сюжет выложен на видеохостинге youtube, пишет УНИАН.

По информации издания, ведущая канала утверждает, что на сайте украинского ЦИК "появилась "странная картинка", где Ярош заметно опережает Порошенко. Правда, российские журналисты таки обмолвились, что это противоречит всем результатам экзит-полов.

О том, что видео действительно является записью передачи Первого канала, подтвердил российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Твиттере.

Напомним, по данным Национального экзит-полла, Ярош занял лишь 11-е место на выборах, набрав 0,9%.

Как сообщал ранее "Главред", по результатам телевизионного экзит-пола, Петр Порошенко набрал 57,3 %. Согласно результатам Национального экзит-пола, Порошенко набрал 55,9 % голосов, Тимошенко - 12,9%.



Такие результаты позволяют Петру Порошенко победить уже в первом туре.

Видео: Nuda Veritas