Бой в Донецке прекращен: уничтожены до 200 боевиков, "Абвер" пытается договориться о спасении

За понедельник, 26 мая, силы АТО уничтожили на Донбассе, в частности, в боях в Донецке, от 100 до 200 террористов и наемников из России. В то же время, на данный момент бой в Донецке прекращен, а руководство террористов пытается договориться с силовиками о своем спасении.

О ста ликвидированных боевиках сообщает "ЛИГАБизнесИнформ" со ссылкой на источник в силовых структурах.



"Подтвержденная информация - больше 100 "двухсотых" (убитых - ред.). Еще больше "трехсотых" (раненых - ред.). Точный подсчет трудно вести", - сказал источник.



Вместе с тем он добавил, что о полномасштабном наступлении речи не идет.

В то же время, представитель "Правого сектора" Борислав Береза сообщил в своем Facebook о более, чем 200 убитых террористах.

"На 22:30 сепары признали потери в количестве более 200 человек. Количество раненых невозможно установить. Прямым попаданием взорван "Камаз" с кадыровцами возле вокзала. Донецк взят в кольцо. Зачистка происходит по секторам. Пушилин (лидер террористов из ДНР - ред.) бежал из ДонОГА. Сепары пытаются прорваться на легковых машинах. Их расстреливают из гранатометов. Попытки прорыва прекращены", - написал он.

Также он отметил, что террористы массово покидают захваченную ДонОГА, остается лишь часть, которая готовится к бою и просит о защите у местных жителей.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на ДонОГА, в больницы Донецка с огнестрельными ранениями доставлены 15 человек.

По словам пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского, после эффективных действий украинских силовиков в Донецке руководство так называемой ДНР неоднократно делало попытки договориться о своем спасении.



"Лично "Абвер" (террорист Сергей Здрилюк - ред.) несколько раз пробовал договориться о своем спасении. Руководство АТО показало свои решимость, готовность и способность по обеспечению мирного покоя своих граждан", - отметил Дмитрашковский.

Говоря о террористах, противостоявших силовиками в Донецке, он отметил: "Это как силы из Славянска, так и чеченцы".

"В данный момент бой прекращен, террористы понесли весомые потери", - также сообщил офицер.

По его словам, утром террористам выдвинули ультиматум, согласно которому они должны были покинуть здание аэропорта под гарантии безопасности, но они отказались, поэтому была "проведена работа по их уничтожению". "Антитеррористическая операция будет продолжаться до полного уничтожения террористов. В отношении них могут применить "высокоточное оружие", - добавил пресс-офицер АТО.

Напомним, ранее сообщалось об уничтожении "Камаза" с боевиками, которые ехали в нем и стреляли в разные стороны. Кроме тог, стало известно о бегстве лидера террористов из ДНР Дениса Пушилина - он покинул здание захваченной ОГА.

Напомним, бои в Донецке в понедельник начались в донецком аэропорту: больше о последних событиях АТО читайте в спецтеме "Главреда".