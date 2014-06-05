Рада изменила законы о борьбе с терроризмом: полномочия силовиков расширены

В четверг, 5 июня, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в законы Украины о борьбе с терроризмом".

За это решение проголосовали 239 нардепов из 332, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

В соответствии с документом, по решению антитеррористического центра при СБУ, согласованному с руководителями соответствующих ведомств, в районе проведения антитеррористических операций привлекаются и используются силы и средства СБУ, МВД, Нацгвардии, Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Госслужбы по вопросам ЧС, Управление госохраны.



"В районе проведения АТО могут вводиться дополнительные ограничения прав и свобод граждан. По требованию руководителей антитеррористической операции, предприятия и организации, которые находятся в районе ее проведения, частично или полностью прекращают свою работу", - говорится в сообщении.



Полномочия субъектов борьбы с терроризмом дополняются контрразведывательными мерами, расследованием преступлений, связанных с террористической деятельностью.



Предусмотрено, что Минобороны защищает от террористических посягательств не только свои объекты, но и свое имущество. Также предусмотрено, что военные части Вооруженных Сил в случае привлечения к проведению антитеррористической операции обеспечивают выполнение заданий по прекращению деятельности террористов, принимают участие в их задержании или же уничтожают их в случае, если террористы представляют угрозу жизни и здоровью заложников, участников АТО, других лиц.



Предусмотрено, что Управление госохраны принимает участие в операциях по предотвращению терактов против должностных лиц и объектов, охраняемых УГО. Управление госохраны предоставляет антитеррористическому центру при СБУ необходимые силы и средства, обеспечивает их эффективное использование при проведении АТО.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы получают "зарплату" до 3 тыс. долл., которые платят из денег экс-президента Виктора Януковича.