В батальоне "Азов" рассказали о колонне из 10 БТР, которая прорвалась через границу с Россией

Сегодня, 7 июня, украинскую границу в Донецкой области прорвала большая колонна техники – 10 БТР, 10 грузовиков, и топливозаправщик с пушкой на прицепе.

Об этом сообщил заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар на своем Facebook.

"Сегодня в 4 утра к наше границе подошла колонна из Таганрога в составе 10 БТР, 10 КАМАЗов, топливозаправщик с пушкой на прицепе. В районе села Новая надежда (РФ) границу пересекли 6 БТР, 6 КАМАЗов и топливозаправщик с пушкой", - сообщил он.

Гончар отметил, что грузовики ушли в сторону города Торез, а БТРы остались в Снежном.

"КамАЗы уехали в сторону Тореза, БТРы стоят в Снежном. Вероятно, сегодня ночью будет прорыв оставшейся частью колонны. Похоже, что в Снежном террористы готовятся к осаде", - отметил он.

Кроме того, Гончар подчеркнул, что украинские погранзаставы до сих пор не получили усиления, и граница остается не закрытой.

Напомним, сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин приказал погранслужбе ФСБ усилить охрану границы с Украиной и не допустить ее незаконного пересечения.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что одним из первых шагов в мирном урегулировании на Донбассе станут взаимные действия Украины и РФ по закрытию границ для вооруженных диверсантов.