На Донбассе террористы хотят взорвать дамбу на водохранилище: затопление грозит 6 населенным пунктам

В Донецкой области возле села Карловка Марьинского района террористы намереваются взорвать дамбу на водохранилище.

Об этом написал спикер АТО Владислав Селезнев на своей страничке в Facebook.

"Вблизи села Карловка Марьинского района Донецкой области террористы намеревались взорвать дамбу на водохранилище.

Такие действия могут привести к затоплению населенных пунктов, находящихся рядом с водохранилищем. Определены силы антитеррористической операции принимают меры, чтобы предотвратить техногенную катастрофу и выполняют действия направлены на обеспечение безопасности местного населения", - написал он.

По информации Донецкой ОГА, в районе 13.00 террористы захватили Карловское водохранилище. С угрозой применения силы они потребовали от сотрудников открыть шлюзы.

Сотрудники отказались выполнять приказы, которые могут привести к жертвам и затоплению шести населенных пунктов, расположенных ниже водохранилища, сообщается на сайте.

Без ведома сотрудников КП "Вода Донбасса" они приподняли щиты на дамбе и начали сброс воды в русло реки. По предварительным данным, щиты подняты на 10 см.

Существенной угрозы прилегающим населенным пунктам это не несет. Вместе с тем, о планах вооруженных людей на данный момент ничего не известно. Представители облгосадминистрации сейчас выясняют планы захватчиков с целью предотвращения чрезвычайной ситуации.

В случае, если шлюзы не будут перекрыты, возможно, понадобится эвакуация жителей. В случае полного сброса воды есть вероятность затопления территории вокруг водохранилища Кураховской ТЭС.

Напомним, после инаугурации президента Петра Порошенко, посол России заявил, что террористы на Донбассе должны прекратить боевые действия.