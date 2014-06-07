Яценюк поздравил Порошенко: будем действовать, как одно целое

Яценюк уверен, что Президент, Кабмин и Рада будут действовать как одно целое.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил Президента Украины Петра Порошенко с вступлением в должность.
Свое поздравление глава правительства выложил в Facebook.
"Поздравляю Петра Порошенко с вступлением на пост Президента Украины. Сегодня у нас есть законный и легитимно избранный на честных и прозрачных выборах глава государства", - подчеркнул Яценюк.
Также премьер отметил, что "миллионы украинцев своим выбором доказали, что Украина – единая и неделимая".
"Знаю: как единое целое будут действовать Президент, Парламент и Кабинет министров", - резюмировал Яценюк.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что не намерен смещать Яценюка с должности премьер-министра.