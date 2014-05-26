Порошенко оставит Яценюка премьером и хочет вернуть Украине Крым

Петр Порошенко, который, по данным ЦИК, лидирует на выборах президента Украины, заявил, что премьер-министр Арсений Яценюк сохранит свой пост. Также он сообщил, что одной из приоритетных задач новоизбранного украинского президента должно стать решение "крымского вопроса".

Об этом Порошенко сообщил во время брифинга в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"По Конституции президентские выборы не тянут за собой отставки премьера… Никаких планов по смене правительства не имею", - заявил Порошенко.

"Считаю, что деятельность Яценюка на должности премьера является достаточно успешной", - отметил он.

В то же время Порошенко заявил, что одной из приоритетных задач новоизбранного президента станет решение "крымского вопроса".

"Одним из первых приоритетов деятельности президента, всей украинской власти будет решение крымского вопроса: возвращение Крыма Украине, защита украинцев, проживающих в Крыму и которые из-за своего "украинства" сейчас испытывают чрезвычайно высокое давление", - резюмировал кандидат в президенты.

Ранее сообщалось, что в ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 60,51% электронных протоколов. Так, по предварительным данным, лидером остается Петр Порошенко - за него проголосовали 53,71% избирателей.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".