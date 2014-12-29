Порошенко рассказал о возмездии за расстрел под Иловайском

Расстрел украинских бойцов под Иловайском не остался безнаказанным – уже 2 сентября в рейд отправились 1200 украинских штурмовиков.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции.

По его словам, две бригады делегировали своих бойцов, которые в ночь на 3 сентября отправились под Иловайск и в ночь 4 сентября вышли в расположение своих войск под Новоазовском.

В результате этого рейда сотни российских военных либо легли в землю, либо отправились на родину в цинковых гробах.

"Никто Иловайск не забыл и не забудет. За Иловайск уже наказаны сотни убийц. Знаете когда? 3 сентября мы собрали все, что у нас тут тогда было: две тактические группы 95-й и 79-й бригад. И под руководством начальника Генштаба Муженко более 1 200 украинских десантников и штурмовиков пошли в рейд по тылам Иловайска. И наказали: сотни убийц либо лишились лежать, либо поехали домой в цинке", - подчеркнул глава государства.

Также он заверил, что в Иловайской трагедии виноваты не Гелетей (тогдашний глава Минобороны) и Муженко (глава Генштаба), а вероломное вторжение российских войск.

"Это была одна из самых блестящих операций украинских вооруженных сил", - добавил он.

В то же время, Порошенко отметил, что остался доволен действиями Гелетея на посту главы Минобороны и так же доволен его деятельностью на нынешнем посту - руководителя Государственной службы охраны.

Глава государства заявил, что сотрудники ведомства, в том числе и Гелетей, ликвидировали семь терактов, направленных на Администрацию Президента.

Как сообщал "Главред", Порошенко также рассказал о главном условии достижения мира на Донбассе.